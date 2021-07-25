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مجموعة السعودية.. ملخص مباراة البرازيل ضد ساحل العاج " فيديو "
الأحد 25/يوليو/2021 - 01:57 م
محمد أيمن
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فشل المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج وإنتهت المواجهة بينهما بالتعادل السلبي بدون أهداف لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من أولمبياد طوكيو 2020.
بتلك النتيجة رفع كل منتخب رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في الصدارة التي يحتفظ بها السليساو بفارق الأهداف عن ساحل العاج.
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