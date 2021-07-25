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استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرابط في جميع المحافظات

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
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تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية 2021 محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث الطلاب عن موعد ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها ن خلال رقم الجلوس لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021.
 
ومن هنا، تستعرض بوابة "الفجر" الإلكتروينة لقرائها الكرام، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 والخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021
كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن رابط موقعها الإلكتروني لحصول طلاب الدبلومات الفنية على درجاتهم الدراسية  لعام 2020- 2021.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 

1- ادخل على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

2- اضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

3- اختار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي

4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات

5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة

6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب

7- تسجيل رقم جلوس الطالب

8- وفي النهاية اضغط على الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لتظهر درجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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