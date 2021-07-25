جسدهم العلوي عاريًا.. "الداخلية" تكشف كواليس فيديو "نقل العفش" بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية، والجزء العلوى من جسدهم عاريًا وبحوزة أحدهم "سلاح أبيض" بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.





وبالفحص تبين أنه أثناء الاحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها قام أصدقاء "العريس" بالاحتفال بخلع ملابسهم العلوية.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف (والد العريس – والد العروسة) وكذا ضبط عدد (5) أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.