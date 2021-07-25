بـ"حفل الموسم  وفيلم الأوسكار ودعمه للبعثة المصرية بأولمبياد طوكيو ".. تامر حسني ينفرد بموسم صيف 2021







ينفرد نجم الجيل تامر حسني، بموسم صيف 2021 بتصدره إيرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد"مش أنا" والذي حقق نجاحًا كبيراً في مصر والوطن العربي حيث تجاوزت إيراداته 130 مليون جنيه، وعبّر جمهور نجم الجيل على إعجابهم بقصة الفيلم وأداء حسني، التمثيلي مؤكدين على أنه يستحق جائزة الأوسكار مما قاموا باطلاق هاشتاج "فيلم الأوسكار" على موقع التدوينات "تويتر" ليتصدر التريند .





والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج

حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.





ولم يأتِ تألق حسني، في موسم الصيف بتصدره الإيرادات فقط بل أيضًا حققت أحدث أغانيه التي تم طرحها ضمن أحداث الفيلم نسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب" كما ظلت عدة أيام تريند على نفس الموقع وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل وبمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



فنسب مشاهدة أغنية"بحبك" تقترب من 8 مليون عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" فضلاً عن كونها تريند رقم واحد على نفس الموقع وذلك عقب طرحها بأسبوع واحد فقط.



"بحبك" من كلمات الشاعر محمد محسن، ألحان محمد سراج، توزيع توما.



وأغنية"مش تمثال" التي حققت 4 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، كما احتلت عدة أيام متتالية المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى" على نفس الموقع، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل.



أما عن أغنية "صعبة" فقد فاقت جميع التوقعات بتحقيقها نسب مُشاهدة لم تحدث من قبل لأبرز نجوم الوطن العربي بل من الممكن أن نرى هذه النسب والنجاحات فقط لأغاني نجوم العالم الأجنبي، فقد تجاوزت 24 مليون على موقع الڤيديوهات"يوتيوب" خلال 4 أيام فقط من طرحها.



ومن المُبهر أن ڤيديو كليب الأغنية من إخراج تامر حسني، والذي نال إشادات عدة من الجمهور وكبار الإعلاميين والنقاد ليضيف بسجل إنجازاته لقب مُخرج محترف.



أغنية "صعبة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع عبدالرحمن شوقي.



ونأتي للحفلات الغنائية فقد اختارت الدولة نجم مصر تامر حسني، ليفتتح أول حفل جماهيري لصيف 2021 بالعلمين الجديدة وذلك عقب توقف الحفلات الغنائية عام ونصف عام بسبب أزمة وباء ڤيروس كورونا المستجد ، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم من جميع محافظات مصر والوطن العربي حيث تخطى الحضور 60 ألف، وقدم تامر فالحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة ليحصد لقب"حفل الموسم".





ويستكمل حسني، نشاطاته بإحيائه أول أمس حفل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا".





وأخيراً وليس آخراً فقد تم اختيار النجم تامر حسني، ليكون راعي الزي الرسمي للبعثه الأولمبية المصريه طوكيو ٢٠٢١.





و أعرب حسني، عن سعادته البالغه باطلاق أول خط انتاج أزياء له birocci ليكون الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصريه في طوكيو .



وحرص تامر، مؤخراً على متابعه كافه تفاصيل الانتاج بنفسه و أن يكون القماش من أعلى و أفضل الخامات الايطاليه في العالم كي تظهر البعثه المصريه في أفضل شكل كما تمنى تامر الفوز لأبطال مصر و تحقيق ميداليات و أرقام قياسيه.





و أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه عن تقدير أجهزة الدوله للدور الفعال للفنان تامر حسني دائماً في المناسبات القوميه.