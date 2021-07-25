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لحاجتهم للمال.. إحالة المتهمين بسرقة محلات هواتف محمولة لمحكمة الجنح

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قررت نيابة المرج، اليوم، إحالة المتهمين بسرقة محلات هواتف محمولة بمنطقتي المرج والمطرية لمحكمة الجنح.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من شخص مفاداه سرقة محل هواتف المحمول الخاص به وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبتفريغ كاميرات المراقبة تم اكتشاف مرتكبي الواقعة وتم ضبطهم داخل مسكن أحدهم وبحوزتهم بعض المسروقات المبلغ عنها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بسرقة عدد من المحلات الأخرى وذلك لحاجتهما إلى الأموال لتلبية أمور حياتهم كما أقروا ببيع المسروقات لبعض المحلات التجارية بمنطقة العتبة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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سرقة هواتف محمولة حوادث الفجر المرج الحاجة إلى المال

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