سمر مرسي: حققت حلم حياتي بالعمل مع شريهان.. و"كوكو شانيل" عمل استثنائي



وأشارت سمر مرسي، أن ردود الأفعال كانت أكثر من رائعة، مُشيرة إلى أنها كانت تشعر بقلق كبير تجاه الشخصية والدور فهي لم يسبق لها تقديم عمل على خشبة المسرح، و دراستها في أمريكا كانت في الأداء السينمائي فقط إلا أنها شعرت بسعادة كبيرة لحظة عرض المسرحية والتي تصاعدت ردود الأفعال حولها من أول يوم ، حتى بدأت تنهال عليها التهنئة من الجمهور وصناع الفن في مصر واللذان أحبوا العمل و اثنوا علي أدائها و علي رأسهم النجمة شريهان.





وأشارت أنها كانت تعرف أن العمل صعب ولم يسبق أن شاركت في عمل يشبه من قبل إلا أنها كانت علي يقين من نجاحه الكبير، مُشيرة إلى أن الشخصية التي قدمتها كانت تحدي كبير لها وأنها حاولت الحفاظ على الخط الزمني وتفاصيل تطور الشخصية التي بدأت من 1910 حتى 1970، و أنها التزمت بشكل كامل بالنص، بجانب الحفاظ على شخصية "سيسيل" والتي كانت تابعة لـ"كوكو شانيل" والتي حاولت طوال الوقت أن تحقق "كوكو" أحلامها في أحداث ثورة في الأزياء و الموضة إلي جانب كونها صديقتها الوفية.





وأوضحت أن شريهان كانت تشجعها طوال الوقت وتساعدها في تحضيرات الشخصية، وتدعمها خاصة وأنها المرة الأولى التي تقف على خشبة المسرح، موجهة الشكر لكل من المخرج هادي الباجوري مخرج العمل علي اختيارها، والعدل جروب اللذان كانا من الأسباب الرئيسية أن يظهر العمل بهذا الشكل الجيد لا سيما انه التعاون الثالث بينهما.

المسرحية تتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي سيدة فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء، ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم منهم النجمة شريهان، وهاني عادل، وأيمن قيسون، وإنجي وجدان، وحنان يوسف، وتامر حبيب، وشارك آسر ياسين كضيف شرف، والعديد من النجوم، ومن تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وبرعاية هيئة الترفية السعودية.

أعربت الفنانة سمر مرسي، عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنانة شريهان في مسرحية "كوكو شانيل"، مُؤكدة أن شريهان من أسباب حبها للفن منذ صغرها وأن العمل معها كان بمثابة حلم تحقق، ووصفتها بأنها أيقونة تمتلك شغف كبير تجاه الفن والثقافة، بجانب احترامها للجميع في العمل من أكبر لأصغر ممثل، وكانت طوال الوقت حريصة أن يحصل كل فنان على حقه بالكامل حتى يظهر أفضل ما لديه.