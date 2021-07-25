الأرصاد تحذر من طقس غدٍ الاثنين: شديد الحرارة بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر.



