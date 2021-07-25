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خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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الرعاية الصحية: 85 منشأة طبية تابعة للهيئة بالأقصر وبورسعيد قدمت الخدمة الصحية خلال فترة العيد



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك من خلال 85 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، مشيرًا إلى تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين على هذه المنشآت واللذين بلغ عددهم 11ألف متردد، وذلك خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وأضاف بيان الهيئة، أن إجمالي تردد الطوارئ على المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظتين والبالغ عددهم 13مستشفى، تخطى 8000 متردد خلال فترة العيد، وذلك من خلال مستشفيات (طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، العديسات) بمحافظة الأقصر، إضافة إلى مستشفيات (النصر التخصصي، السلام، الزهور، الحياة بورفؤاد، التضامن، المبرة، 30يونيو، النساء) بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة، بلغ إجمالي الترددات على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظتي الأقصر وبورسعيد خلال فترة العيد، 3000متردد من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرًا إلى تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين من خلال 72 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظتين منهم 38 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الأقصر، إضافة إلى 34 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح البيان، شملت الخدمات الطبية التي تم تقديمها خلال اجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات، خدمات الطوارئ والاستقبال والعمليات الجراحية والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن عيادات تلقي لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة وألبان الأطفال، طوال أيام العيد من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات.

هذا، وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أعلنت قبيل اجازة عيد الأضحى المبارك، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات بورسعيد والأقصر، وذلك طوال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت من يوم 19يوليو وحتى 24 يوليو الجاري، يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتأمين الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل
خلال عيد الأضحى.. تقديم الخدمات لـ11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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