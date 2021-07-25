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"الداخلية" تضبط مخدرات بـ34 مليون جنيه خلال عيد الأضحى

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل وزارة  الداخلية  توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وتقوم بتوجيه حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية.

وفي إطار الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها كافة القطاعات الشرطية لحفظ أمن المواطنين، لاسيما خلال فترات الاحتفالات والأعياد، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وكذا بمحيط الأكشاك والمقاهى والمتنزهات والشواطىء من من يستغلون التجمعات لترويج المواد المخدرة فى أوساط الشباب.

وتمكنت من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب.. حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (3190) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (3462) متهمًا.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:كمية من مخدر البانجو، وزنت (469،871 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (267،880 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (60،293 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (39،893 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (3،190 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (2،245 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (1،313 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر، وزنت (5 جرام)عدد (30330) قرص مخدر لعقار الترامادول وكذا (16) أمبول من ذات العقار، وعدد (4011) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وعدد (200926) قرص مخدر مؤثر- وكذا (27) أمبول مخدر متنوع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (34،000،000) أربعة وثلاثون مليون جنيه.

كما أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، لإستهداف وضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والكافتيريات والمقاهى على مستوى الجمهورية.. عن ضبط (15) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (15) متهمًا.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية: كمية من مخدر الحشيش، وزنت (1٫640 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (2،200 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (2٫330 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (60 جرام)، وكمية من مخدر آيس، وزنت (45 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (100جرام)، وكمية من الأقراص المخدرة، كما تم ضبط (مبالغ مالية - 29 هاتف محمول - 7 قطع سلاح أبيض - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - ميزان - سيارة و6 دراجات نارية).
    
ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.. وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

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