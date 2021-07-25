قيده وسكب عليه البنزين.. مقاول يشعل النار في شقيقه بالتجمع الخامس







تباشر النيابة العامة التحقيقات في اتهام مقاول، بقتل شقيقة باشعال النيران فيه، بسبب خلافات مالية بينهم.





البداية بتلقي قسم شرطة القاهرة الجديدة، إخطارا من المستشفى بوصول مقاول مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، شقيق المجنى عليه الذى ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه.





وكشفت التحقيقات عن أن المتهم توجه إلى شقة شقيقه في القاهرة الجديدة، وقام بتقييد يده وفمة ثم سكب عليه "البنزين"، وأشعل النار في جثته وفر هاربا، وادعى في بداية التحقيقات أنه كان يحاول إنقاذه من الحريق الذى شب في شقته