المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لموظفين تقاضيا رشوة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لمسئولين لتقاضيهما رشوة بحدائق القبة.



صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وخالد احمد وأمانة سر عمر عاشور.



كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمان أ.ع مدير عام المراقبة الإدارية بالهيئة العامة للبناء والإسكان وس.ع المتهم الثاني مفتش بدرجة كبير اخصائي بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بكونهما موظفين عمومين طلبا لنفسهما عطية لأداء الأول عمل من أعمال وظيفته لانهاء أوراق خاصة بقطعة ارض مقابل مبلغ مالي ٧٥٠ ألف جنيه.



وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس مركز إدارة شركة " ح.م " ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر "جمعية ح. ن" تمتلك قطعة أرض كائنة للتقسيم بمنطقة الغردقة وحال إتخاذ إجراءات اعتماد تخصيصها تمهيدا لإقامة وحدات سكنية عليها يمتلكها اعضاء الجمعية كلفت لجنه مالية وإدارية بمراجعة اعمال الجمعية وأعد تقرير بما انتهي إليه الفحص،إذا إنه لم يتحصل على خطاب اعتماد التخصيص،ووقف علي تعنت المتهم الاول وفي غضون الشهر تقابل مع المتهم الأول والمتهم الثاني خارج مقر العمل بمقهي بمنطقة المرج الجديده وخلال هذا اللقاء طلبا لنفسهما مبلغ ٧٥٠ الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل اعتماد التخصيص لصالح اعضاء الجمعية رئاسته، فأخطر عضو بالهيئة الرقابية فطلب منه ممطالتهما ومجاراتهما في الحديث والتظاهر لهما بموافقته علي طلبهما ونفاذا لذلك دارت بينه وبين المتهمان محادثات هاتفيه وقام بطلب مقابلتهم في مقهي بمدينة نصر وكان عضو الرقابة مع اتصال مع الشرطة وتم القبض عليهم متلبسين بتقاضيهما الرشوة.