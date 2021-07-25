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ارتفاع سعر بيتكوين 4.3 %

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 4.3 في المائة منذ الساعة الخامسة مساء الجمعة لتصل إلى 33 ألفا و899 دولارا في الساعة الـ12 مساء السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

وتقلبت أسعار بيتكوين 4.9 في المائة، حيث تم تداولها بين 32 ألفا و474 دولارا و34 ألفا و70 دولارا.

وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 48 في المائة عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا، الذي وصلت إليه في 14 (أبريل).


وأضافت عملة بيتكوين 10 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت 17 في المائة حتى الآن هذا العام.


يشار إلى أن بحثا خلص أخيرا، إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسة انخفضت بما يزيد على 40 في المائة في حزيران (يونيو)، في ظل قيود تنظيمية في الصين، وكانت قلة التقلبات من العوامل، التي أثرت في النشاط.


وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية، في لندن، أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 في المائة إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7 في المائة إلى 3.2 تريليون دولار.


وانخفضت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 6 في المائة الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن شددت السلطات في الصين القيود على تداول العملة وعمليات التعدين لاستخراجها.


وفي نظام الاحتياطي الجزئي القائم على الأوراق المالية، لا يمكنك الهروب من تأثير معامل النقود، إذا احتفظت بثروتك في النظام المصرفي، فإن شخصا ما في مكان ما يستخدمها للعمل من خلال إعادة إقراضها. إن هذا، على أي حال، لا ينطبق على بيتكوين. في عالم مفرط في عملات بيتكوين لديك القدرة على الانسحاب من حلقة إعادة الإقراض المستمرة. بينما يمكنك إذا كنت ترغب في الانخراط في إعادة إقراض مدخراتك لكسب قليل من العوائد الإضافية (كأولئك الذين يرغبون في استخدام القروض كآلية بيع على المكشوف)، في النهاية يكون ذلك طوعيا بالكامل، إن النظام الأساسي، على الأقل من الناحية النظرية، محفوظ بالكامل.

أولئك الذين يعتقدون أن نظام الاحتياطي الكامل أفضل وأكثر استقرارا سيجادلون بأن هذا أمر جيد. وربما يكون أو لا يكون كذلك، هذا خارج نطاق هذا المنشور.


وجهة نظرنا ببساطة، أنه لمجرد أن النظام محفوظ بالكامل، وأن جميع عمليات الإقراض تتم بموافقة واعية صريحة من صاحب الثروة، فإن هذا لا يعني أنه مقاوم للتضخم.


بيتكوين تبدو معطلة للتضخم في الوقت الحالي. لكن هذا لأن أولئك الذين يختارون الانسحاب من استثمار أموالهم في العمل بشكل فعال يقللون من تسارع أموالهم إلى الصفر. إن الشيء الممتع في بيتكوين أنه بفضل انفتاح دفتر الحسابات الخاص بها، يمكننا أن نرى بوضوح تام مقدار النقد، الذي لا يتم إقراضه.

 على سبيل المثال، وفقا لتقرير صادر عن "كريستال بلوكتشاين"، فإنه بدءا من تموز (يوليو) 2020، كان هناك أكثر من عشرة ملايين عملة بيتكوين (بقيمة 85 مليار دولار في ذلك الوقت) متراكمة في عناوين بيتكوين خاملة مع عدم وجود معاملات صادرة على الإطلاق في 2019. وتشير البيانات الحديثة من "بيت إنفو تشارتس" إلى أن 17.8 مليون عملة بيتكوين تقريبا من أصل نحو 18.75 مليون من العملات المعلقة القائمة حاليا على أنها مصنفة في عناوين خاملة.

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