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مجموعة مصر.. إسبانيا تقتنص فوز قاتل على حساب أستراليا

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الأسترالي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد سابورو دوم لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح ميكيل أوريازبال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد الأسباني في تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة الحادية والثمانين لينجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز الأول في المجموعة.

بهذا الفوز رفع المنتخب الأسباني رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في الصدارة فيما توقف رصيد المنتخب الأسترالي برصيد ثلاثة نقاط عند المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتين صاحب نفس الرصيد من النقاط.

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