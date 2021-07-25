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رندا رياض تهنئ زوجها بعد نجاح حفله بالسعودية
الأحد 25/يوليو/2021 - 02:28 م
أروى حمدي
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حرصت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمال الفنانة أنغام على تهنئة زوجها بمناسبه نجاح حفله في السعودية، وذلك من خلال حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت راندا رياض صورة لها برفقة زوجها الفنان محمد الشرنوبي، وعلقت عليها قائلة:" تهانينا حبيبي علي النجاح الكبير بالأمس، إن شاء الله سوف تنتصر على كل أحلامك ".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي أغنية "رحلة واحدة"وهي من تأليف وتلحين عزيز الشافعي، توزيع علي فتح الله.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي أغنية "رحلة واحدة"وهي من تأليف وتلحين عزيز الشافعي، توزيع علي فتح الله.
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