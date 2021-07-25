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استمرار نزول منقولات عقار الجمرك المائل بالإسكندرية وسط تواجد أمني (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:22 م
عقار الجمرك المائل
عقار الجمرك المائل
دينا حسن- محمد رجب
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يستمر سكان عقار بحري المائل بالإسكندرية في نزول منقولاتهم بالأوناش، استعدادا لهدم الأدوار العلوية، وفق توصية التقرير الهندسي، كما تستمر محافظة الإسكندرية في قطع المرافق، وسط تواجد من أهالي العقار، وتواجد أمني داخل شارع العقار.

وعاينت مساء أمس السبت اللجنة الهندسية عقار بحري المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتور التوني محمود التوني، الدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

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