الاتحاد التونسي للشغل: المنظومة السياسية في تونس انتهى توقيتها

قال الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأحد، إن المنظومة السياسية في تونس انتهى توقيتها.

وأضاف الاتحاد التونسي للشغل، في تصريحات صحفية، أن مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي.

وقد اندلعت تظاهرات في محيط البرلمان التونسي تطالب بتشكيل حكومة جديدة وإسقاط الطبقة الحاكمة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي قوت سابق، أكدت شرطة باريس أنه سيتم حظر الاحتجاجات في محيط الشانزليزيه وحول قصر الإليزيه والجمعية الوطنية.

وأعلنت السلطات المحلية في تولوز ومرسيليا ونيس عن فرض حظر على المظاهرات في المناطق الوسطى، حيث تستعد الحكومة لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أربعة أشهر، وهي بلا قيادة على نطاق واسع.