المعمل الجنائي لحريق محل تجاري بدار السلام: ماس كهربائي السبب

استلمت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، تقرير المعمل الجنائي الخاص حول حريق نشب داخل محل تجاري بدائرة القسم، وتبين من المعاينة أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.





تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.



وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.