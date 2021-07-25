موسيماني يوجه طلبا عاجلا إلى رئيس الأهلي

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب موسيماني في التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم في ظل تراجع مستوى مروان محسن والكونغولي والتر بواليا .





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية والراحليوالمعارين خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة.





ويلتقي الأهلي مع فريق الإنتاج الحربي المقرر لها اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



