Advertisements

موسيماني يوجه طلبا عاجلا إلى رئيس الأهلي

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:30 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
Advertisements
طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب موسيماني في التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم في ظل تراجع مستوى مروان محسن والكونغولي والتر بواليا .

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية والراحليوالمعارين خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة.

ويلتقي الأهلي مع فريق الإنتاج الحربي المقرر لها اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان محسن كره القدم صفقاته الصيفية الخطيب الاهلي

أخبار تهمك

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 22 ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 16 ساعة

جالاتا سراي يتطلع لخطف نجم أخر أهلاوي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

جسدهم العلوي عاريًا.. "الداخلية" تكشف كواليس فيديو "نقل العفش" بالغربية

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ أقل من ساعتين

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ 40 دقيقة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

02:19 م

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

02:07 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

01:02 م

جسدهم العلوي عاريًا.. "الداخلية" تكشف كواليس فيديو "نقل العفش" بالغربية

02:04 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان