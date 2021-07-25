بعد حفل جدة.. أنغام تتصدر مؤشرات البحث على"جوجل"







قدمت أنغام، في الحفل باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين، وعقب الحفل بساعات تصدرت أنغام، مؤشرات البحث على"جوجل" مما يؤكد هذا على نجاح الحفل.

و افتتح الحفل المطرب محمد الشرنوبي الذي أعرب عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور السعودي له وقال لم اصدق ان لي كل هذه الجماهيرية في السعودية واني سأحظى بهذا الاستقبال وأشعر كاني في بلدي الثاني وقدم الشرنوبي مجموعة كبيرة من اغانيه وسط حماس شديد من الجمهور السعودي.



وكانت ثاني فقرات الحفل كانت مع المطرب تامر عاشور الذي قدم عدد كبير من أغنياته وسط تفاعل وحماس شديد أيضاً من جمهور الحفل.

أحيت النجمة أنغام، مساء أمس حفل غنائي ضخم على مسرح "جدة سوبر دوم" برعاية هيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ.