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فارجاس يمدد عقده مع أوجسبورج حتى 2025

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:30 م
السويسري الدولي روبن فارجاس
السويسري الدولي روبن فارجاس
وكالات
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أعلن نادي اوجسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الأحد تمديد عقد السويسري الدولي روبن فارجاس لمدة عام آخر حتى نهاية يونيو 2025.

كان فارجاس/22 عاما/ انتقل إلى اوجسبورج في 2019 وقدم خلال الموسمين الماضيين أداء مقنعا في مركز الجناح الأيسر.

ووصل فارجاس مؤخرا مع منتخب بلاده إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وكان قد سجل هدفا في ركلات الترجيح أمام المنتخب الفرنسي في دور ثمن النهائي لكنه أخفق في التسجيل في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في دور ربع النهائي.

وعاد فارجاس إلى اوجسبورج بعد أن حصل على عطلة استثنائية بعد بطولة أوروبا والتحق بالتدريبات تحت قيادة المدير الفني ماركوس فاينتسيرل.

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كره القدم اوجسبورج السويسري الدولي روبن فارجاس

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