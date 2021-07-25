البابا تواضروس يلتقي شباب كنيسة الملاك هوويل في المقر البابوي بالقاهرة



وفي ختام اللقاء قدم لهم قداسته بعض الهدايا، وحرص الشباب على التقاط صورًا تذكارية لهم مع قداسة البابا.



وزار قداسة البابا تواضروس الثاني، كنيسة "الملاك" بهوويل ودشن مذابحها خلال زيارته الرعوية لنيوجيرسي، في سبتمبر ٢٠١٨.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، مجموعة من شباب كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهوويل، نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية بصحبة أحد كهنة الكنيسة، القمص أغسطينوس داود.كانت لقداسته جلسة أبوية مع الشباب، وتحدث معهم في كلمته عن مصر وتاريخها العريق، كما استمع إلى انطباعاتهم عن الأماكن التي زاروها خلال جولتهم بمصر، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارات التي تعود بهم إلى جذورهم المصرية وتعمق روح الانتماء لديهم.