خطة للقوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بالدقهلية خلال شهر أغسطس المقبل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة فإنه تم إعداد خطة لتنفيذ عدد من القوافل الطبية والعلاجية للقرى الأكثر احتياجا خلال شهر أغسطس المقبل بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهليه بشأن خطة القوافل الطبية، خلال أغسطس المقبل، حيث يتم تنفيذ القوافل بكل من قريه الروضة مركز بلقاس وميت أبو خالد مركز ميت غمر وصهرجت الصغرى مركز أجا ورأس الخليج مركز شربين والجزاير طريق جمصة وجاليا الثانية بمركز بلقاس.





وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة الواحدة يتم تنفيذها على مدار يومين بالقرية، ففى الروضة يومي الاثنين والثلاثاء 2و3 أغسطس وميت أبو خالد يومي الاثنين والثلاثاء 9و10 أغسطس وبقرية صهرجت الصغرى يومي الاثنين والثلاثاء 16و17 أغسطس وبقرية رأس الخليج يومي الجمعة والسبت 20 و21 أغسطس وبقرية الجزاير يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 أغسطس وبقرية جاليا يومي الاثنين والثلاثاء 30 و31 اغسطس، وذلك لتغطية الخدمه للمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة لضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها.



وقد وأشار المحافظ إلى أن منظومة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظه الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكنهم تخفيفا للعبء عنهم.





وقد أكد محافظ الدقهلية إهتمامه البالغ بوصول الخدمه الصحيه لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظه فى إطار الخطه التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحه٠



جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وبصحة المواطنين بمحافظات مصر ومن خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الاكثر احتياجا.