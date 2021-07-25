المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

يبحث مسئولو الأهلي عن حسم ثاني صفقات الفريق الصيفية، بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهير النجوم والمنتخب الأولمبي والمعار لإنبي لنهاية الموسم الجاري.





وبات المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء الرياضي المغربي مهددا بالخروج من حسابات الأهلي في الميركاتو المقبل بسبب المقابل المادي الكبير الذي حدده الفريق المغربي.





وعرض الأهلي مليوني دولار على الرجاء من أجل الاستغناء عن خدمات رحيمي، لكن إدارة الفريق المغربي رفضت رحيله بأقل من 4 مليون دولار.





ويلتقي الأهلي مع فريق الإنتاج الحربي المقرر لها اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



