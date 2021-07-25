موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

يعود الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي يتصدرها بمواجهة غزل المحلة زعيم الفلاحين بالجولة الثامنة والعشرين.





موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة





و من المقرر أن تُقام المواجهة الثأرية بين الزمالك و غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري مساء 3 أغسطس المقبل.





و تنقل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ض من إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





من الجدير بالذكر أن أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يعتلوا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في المسابقة المحلية.



