من نص التحقيقات.. اعترافات متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الشرطة والجيش

حصل "الفجر"، على اعترافات المتهمة جيهان محمود منصور أحمد الأخصائية الإدارية في مستشفيات جامعة القاهرة المتهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المسماة بـ"المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب"، والصادر قرار بتأجيل جلساتها من الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمه أمن الدوله طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، لجلسة الثلاثاء المقبل 27 يوليو الجاري.





وقررت المتهمة بالتحقيقات بملكيتها للأجهزة المضبوطة، وثبت باطلاع النيابة العامة على المنشورات المستخرجة من الحساب الإلكتروني الخاص بالمتهمة وجود عدة منشورات على الصفحة المسماة "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب" تتضمن ترويجًا لمطالعيها على ارتكاب أعمال إرهابية قبل أفراد وضباط ومنشآت الشرطة وأنباء عن العمليات الإرهابية التي استهدفتهم وثناء على مرتكبها، وكذا منشور بعنوان "التقرير الإخباريّ اليومي لحركة حسم" بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تضمنت توعدًا للنيابة العامة لتجديد حبس منسق الحركة، الأمر الذي على أثره تولت مجموعات "جارد بلاك نايتس" بارتكاب عمليات إرهابية في محافظات مختلفة منها قطع خط قطار السكة الحديد بالزقازيق-ميت غمر، ووضع النار بسيارة ضابط شرطة بمحافظة بورسعيد.





وثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق أنه بفحص الصفحه المسماة بـ"المنسق العام المجهولون ضد الانقلاب" تبين نشر القائم عليها لمشاركات تتضمن عبارات تحريضية ضد الشرطة ومؤسسات الدولة والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وبتتبع الرقم التعريفي للحساب تبين أنه صادر من جهاز حاسب آلي متصل بالهاتف الخاص بالشركة المصرية للاتصالات ببيانات المتهمة، وبفحص جهازي الحاسب الآلي المضبوطين حوزتها تبين وجود دلائل فنية للصفحة المذكورة فضلًا عن صفحات أخرى تابعة لجماعة الإخوان منها صامدون ـ حركة حسم ـ ألتراس شريعة إسلامية.





وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.



