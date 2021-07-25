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محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتسليم عدد 30 جهاز تابلت للعاملين بالوحدات الفرعية بالمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، إستكمالًا لتفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية لضبط العمران والحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندسة سالي حسين مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأكد المحافظ أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الإنجاز داخل المحافظة.

كما قام محافظ الشرقية بتكريم عدد 13 من العاملين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمنحهم شهادات تقدير نظرًا لتميزهم في إنجاز مشروع الذاكرة المؤسسية (الأرشفة الإلكترونية) والذي يُعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في مجال إداره المؤسسات إلكترونيًا من خلال ما يتيحه من أساليب متطورة لمتابعه الأداء الداخلي الإداري وتطويره.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن تطبيق نظام إدارة المؤسسة إلكترونيا وما يتيحه من معلومات وآليات عمل جديدة يُساعد في الإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا النظام يأتي إستكمالًا لتطبيق منظومه التحول الرقمي في جميع القطاعات وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الشرقية تُعد أولى المحافظات التي قامت بتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية بالإدارات الهندسية والشؤون المالية وتحويل المستندات الورقية إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد وحفظها بطريقة سليمة


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