الرئيس السيسي يهنئ ملك بلجيكا بمناسبة العيد القومي

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.





وأوفد الرئيس السيسى، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة بلجيكا في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر2020.





ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.



