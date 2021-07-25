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الرئيس السيسي يهنئ ملك بلجيكا بمناسبة العيد القومي
الأحد 25/يوليو/2021 - 03:20 م
أ ش أ
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بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
وأوفد الرئيس السيسى، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة بلجيكا في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر2020.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
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