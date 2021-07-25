لهذا السبب..مسرحية "كوكو شانيل تتصدر"تريند "جوجل"

مسرحية "كوكو شانيل" بطولة أيمن القيسوني، شريهان، إنجي وجدان، سمر مرسي، وعماد إسماعيل من تأليف و حوار مدحت العدل، ومنتج الفني محمد حلمي، إنتاج جمال العدل، إخراج هادي الباجوري.







وظهرت الفنانة شريهان، خلال شهر رمضان الماضي، ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الهاتف المحمول، وجاء شكلها مختلفًا بعد غياب سنوات، وجسّدت من خلال الإعلان مدى معاناتها التي شعرت بها خلال السنوات الماضية.

تصدر اسم مسرحيه "كوكو شانيل" مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ عرضها في أول أيام عيد الأضحى.