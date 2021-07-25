Advertisements

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:17 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
Advertisements
جقق منتخب إسبانيا فوزًا غاليًا على نظيره منتخب استراليا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة.

جاء هدف منتخب إسبانيا في شباك المنتخب الاسترالي عن طريق اللاعب ميكيل أويارزايال بالدقيقة 81، ليقرب منتخب بلاده من التأهل لدور الثمانية بالأولمبياد بعد اعتلائه صدارة ترتيب المجموعة.

بينما خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الأحد، في الجولة الثانية، لتتضاءل فرص الفراعنة في الصعود لدور الثمانية بالأولمبياد.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء مباراتي الجولة الثانية:

  • منتخب إسبانيا 4 نقاط
  • منتخب إستراليا 3 نقاط
  • منتخب الأرجنتين 3 نقاط
  • منتخب مصر 1 نقطة
فرص منتخب مصر في التأهل إلى دور الثمانية بالأولمبياد

- منتخب مصر يحتاج للفوز على استراليا في مباراته القادمة بمرحلة المجموعات، مع خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا حتى يضمن تأهله مباشرة إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

- فوز منتخب مصر على استراليا وخسارة إسبانيا أمام الأرجنتين يصعد بالفراعنة إلى الدور ربع النهائي أيضًا بشرط تفوقه في فارق الأهداف على المنتخب الاسباني بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الجولة الأولى.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه استراليا، والأرجنتين تلتقي مع إسبانيا في الجولة الثالثة في تمام الواحدة ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الجاري لحسم المتأهلين لدور الثمانية عن هذه المجموعة.

أخبار تهمك

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 5 ساعات

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا إلى رئيس الأهلي

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 3 ساعات

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

02:19 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

01:02 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

03:17 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان