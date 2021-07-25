"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

جقق منتخب إسبانيا فوزًا غاليًا على نظيره منتخب استراليا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة.





جاء هدف منتخب إسبانيا في شباك المنتخب الاسترالي عن طريق اللاعب ميكيل أويارزايال بالدقيقة 81، ليقرب منتخب بلاده من التأهل لدور الثمانية بالأولمبياد بعد اعتلائه صدارة ترتيب المجموعة.





بينما خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الأحد، في الجولة الثانية، لتتضاءل فرص الفراعنة في الصعود لدور الثمانية بالأولمبياد.





ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء مباراتي الجولة الثانية:





منتخب إسبانيا 4 نقاط

منتخب إستراليا 3 نقاط

منتخب الأرجنتين 3 نقاط

منتخب مصر 1 نقطة

فرص منتخب مصر في التأهل إلى دور الثمانية بالأولمبياد





- منتخب مصر يحتاج للفوز على استراليا في مباراته القادمة بمرحلة المجموعات، مع خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا حتى يضمن تأهله مباشرة إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.





- فوز منتخب مصر على استراليا وخسارة إسبانيا أمام الأرجنتين يصعد بالفراعنة إلى الدور ربع النهائي أيضًا بشرط تفوقه في فارق الأهداف على المنتخب الاسباني بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الجولة الأولى.





الجدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه استراليا، والأرجنتين تلتقي مع إسبانيا في الجولة الثالثة في تمام الواحدة ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الجاري لحسم المتأهلين لدور الثمانية عن هذه المجموعة.