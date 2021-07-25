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بعد تشاجرها مع زوجها.. سيدة ترمي نفسها من الطابق الثالث بالشرقية

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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لقيت سيدة مصرعها منذ قليل بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثالث بمنزلهم بقرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا باستقبال منيا القمح المركزي "إسراء. م. م" 30 سنة مقيمة بقرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح إثر سقوطها من علو.

وتبين قيام المتوفية بإلقاء نفسها من الطابق الثالث وأنها تعاني من حالة نفسية كما وقعت مشادة بينها وزوجها في وقت مبكر من صباح اليوم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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