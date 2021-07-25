"اقتصادية قناة السويس" توقع اتفاق مع مرسيدس لإنشاء مركز لوجيستي

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم مع شركة مرسيدس - بنز عقد بالأحرف الأولى لإنشاء مركز لوجيستي بالعين السخنة، حيث قام كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة وراؤول روهان العضو المنتدب لشركة "مرسيدس" بتوقيع العقد بين الجانبين لإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور بيتر أرنست روس رئيس مجلس الإدارة واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة.

وقال المهندس يحيى زكي أن هذه الخطوة هامة من قبل شركة "مرسيدس" لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.