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شركة مزيكا تحتفل بمرور ٢٠سنة على طرح ألبوم  أكتر واحد بيحبك لعمرو دياب

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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احتفلت شركة"مزيكا" بمرور 20 عاماً على طرح ألبوم أكتر واحد بيحبك للهضبة عمرو دياب، وذلك بنشر الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع ڤيديو يُبرز نجاح الهضبة وقت طرحه لهذا الألبوم.
 
وعلقت الصفحة على الڤيديو :"الألبوم اللى محقق أعلى نسبة مبيعات فى تاريخ الغناء العربى حتى الآن، تم صدور الألبوم في شهر يوليو 2001 و النهاردة بنحتفل بمرور 20 سنة بلقطات حصرية لم تعرض من قبل لألبوم عاش سنين و لسه هعيش اكتر".
 
وأضافت، :"ألبوم "أنا اكتر واحد بيحبك" يضم 10 أغنيات هى كالتالي:‏"ولا على باله".. كلمات محمد رفاعى ألحان محمد رحيم ‏، "أنا أكتر واحد" كلمات أحمد موسى- أيمن بهجت قمر ألحان عمرو مصطفى،‏"كان طيب" كلمات أيمن بهجت قمر ألحان عمرو دياب، ‏"بعد الليالي"كلمات محمد رفاعي ألحان خالد عز، ‏"قلت إيه"كلمات خالد تاج الدين ألحان عمرو مصطفى،‏"ولا ليلة" كلمات أيمن بهجت قمر ألحان البدري كلباش،‏"أديني رجعتلك" كلمات بهاء الدين محمد ألحان عمرو دياب، ‏"صدقني خلاص" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، ‏"أحبك أكرهك" كلمات أيمن بهجت قمر الحان عمرو مصطفى، ‏"يا حبيبي لا".. كلمات بهاء الدين محمد ألحان عمرو مصطفى، التوزيع الموسيقى طارق مدكور وتوزيع التريات يحيى الموجي

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