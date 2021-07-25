موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

يستقبل ستاد الدفاع الجوي مباراة هامة وقوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الفريق السماوي بنظيرة البتك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر الجاري.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.





ويحتل السماوي حالياً المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.



