Advertisements

الأرصاد: غدا طقس حار على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالعاصمة 35 درجة

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية،عن تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 3 ساعات

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا إلى رئيس الأهلي

منذ ساعة و نصف

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ أقل من ساعتين

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 23 ساعة

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ نصف ساعة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

02:19 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

01:02 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

03:17 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان