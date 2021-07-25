السعودية تودع منافسات أولمبياد طوكيو بخسارتها على يد المانيا





ودع المنتخب العربي السعودي منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان وذلك بخسارته أمام المنتخب الألماني بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.





احرز ثلاثية المنتخب الألماني ناديم أميري وراغنار اتشي وفيليكس أودوخاي في الدقائق 12 و43 و75 فيما أحرز سامي خليل النجعي ثنائية المنتخب السعودي في الدقيقتين 31 و50.





بهذه الخسارة توقف رصيد المنتخب السعودي عند لا شيء من النقاط فيما رفع المنتخب الألماني رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز الثالث خلف المنتخب البرازيلي المتصدر وساحل العاج الوصيف.