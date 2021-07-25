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الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لبوكو حرام فى منطقة ساغميه
الأحد 25/يوليو/2021 - 03:31 م
وكالات
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أعلنت السلطات في الكاميرون، اليوم الأحد، مقتل مقتل 6 جنود بهجوم لبوكو حرام، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة، عن حاكم منطقة أقصى شمال
الكاميرون، بكارى ميدجياوا، قوله إن مقاتلي بوكو حرام "وصلوا قرابة الرابعة فجرًا
فى 6 آليات مدججين بالسلاح".
وأشار حاكم المنطقة، إلى أن الحادث الذى
وقع فى منطقة ساغميه على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجيريا، تسبب أيضًا فى
"إصابة 4 آخرين".
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