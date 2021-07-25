الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لبوكو حرام فى منطقة ساغميه

أعلنت السلطات في الكاميرون، اليوم الأحد، مقتل مقتل 6 جنود بهجوم لبوكو حرام، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة، عن حاكم منطقة أقصى شمال الكاميرون، بكارى ميدجياوا، قوله إن مقاتلي بوكو حرام "وصلوا قرابة الرابعة فجرًا فى 6 آليات مدججين بالسلاح".

وأشار حاكم المنطقة، إلى أن الحادث الذى وقع فى منطقة ساغميه على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجيريا، تسبب أيضًا فى "إصابة 4 آخرين".