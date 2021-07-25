Advertisements

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لبوكو حرام فى منطقة ساغميه

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في الكاميرون، اليوم الأحد، مقتل مقتل 6 جنود بهجوم لبوكو حرام، حسبما  ذكرت وكالة "فرانس برس".

 

ونقلت الوكالة، عن حاكم منطقة أقصى شمال الكاميرون، بكارى ميدجياوا، قوله إن مقاتلي بوكو حرام "وصلوا قرابة الرابعة فجرًا فى 6 آليات مدججين بالسلاح".

 

وأشار حاكم المنطقة، إلى أن الحادث الذى وقع فى منطقة ساغميه على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجيريا، تسبب أيضًا فى "إصابة 4 آخرين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل 6 جنود بوكو حرام الكاميرون

أخبار تهمك

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 18 ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوجه طلبا عاجلا إلى رئيس الأهلي

منذ ساعة و نصف

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هجمات جديدة لبوكو حرام في نيجيريا

مقتل 23 جنديا بهجوم لـ"بوكو حرام" في تشاد

مقتل 30 شخصا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

تشاد: مقتل 6 أشخاص بتفجير نفذته انتحارية

تشاد: مقتل 6 أشخاص بتفجير نفذته انتحارية

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" شمال البلاد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

02:19 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

01:02 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

03:17 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان