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موعد مباراة مصر ضد الدنمارك في كرة اليد بأولمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:30 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
أمل الحلفاوي
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يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد، بنظيره منتخب الدنمارك، في ثاني جولات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر والدنمارك، لكرة اليد، غدًا الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والربع صباحًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع بتوقيت أبوظبي.

وكان المنتخب المصري فاز على نظيره منتخب البرتغال، في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو، بنتيجة 37-31.
بينما انتصر المنتخب الدنماركي أمام اليابان، بنتيجة 47-30.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان قد التقى بنظيره الدنماركي، قبل عدة أشهر، في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، وانتهت بفوز المنتخب الدنماركي بنتيجة39-38.

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