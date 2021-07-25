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اليابان تحرز فوزها الثاني على حساب المكسيك بأوليمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:34 م
منتخب اليابان الأوليمبي
منتخب اليابان الأوليمبي
وكالات
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فاز المنتخب الياباني الأولمبي على المنتخب المكسيكي 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الفرنسي على نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

وسجل هدفي المنتخب الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة السادسة وريتسو دوان في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف المنتخب المكسيكي روبرتو ألفاردو في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة طرد يوهان فاسكيز لاعب المنتخب المكسيكي في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، ليقترب بقوة من التأهل لدور الثمانية، فيما توقف رصيد المنتخب المكسيكي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

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كره القدم رياضة اليابان المكسيك

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