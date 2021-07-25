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جربي ماسك البطاطا الحلوة لبشرة نضرة
الأحد 25/يوليو/2021 - 03:31 م
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ننشر لكم في السطور التالية، خطوات تحضير ماسك البطاطا للحصول على بشرة نضرة وخالية من الشوائب والمشاكل:
ماسك البطاطا الحلوة بالعسل وعصير الليمون
المكونات:
- حبة بطاطا حلوة نصف مسلوقة
- ملعقة عسل
- نصف ملعقة عصير ليمون
خطوات تحضير الماسك:
- اغلي البطاطا الحلوة بعد غسلها، ثم قومي بهرسها جيداً، وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل إليها، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- امزجي المكونات جيداً للحصول على خليط سميك ومتجانس.
- طبقى الماسك على وجهكِ لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه وجففيه بقطعة قماش قطنية.
- استخدمي كتلة من الثلج ودلكيها على وجهك لإغلاق المسام المفتوحة لوجهك.
ماسك البطاطا الحلوة مع الشوفان والحليب
المكونات:
- ثمرة بطاطا حلوة
- شوفان مطحون
- حليب خالٍ من السكر
طريقة تحضير الماسك:
1- قومي بتقشير البطاطا الحلوة واغسليها ثم ضعيها في وعاء مع القليل من الماء على النار لغليها.
2- اهرسي البطاطا الحلوة جيداً بعد غليها مع الماء، ثم أضيفي الشوفان المطحون وبعض الحليب الخالي من السكر، واخلطي المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس.
3- طبقي الماسك مع تدليكه على بشرتك لمدة 2 إلى 3 دقائق، حتى يتم امتصاص العناصر الغذائية في بشرتك، ثم اتركيه على البشرة لمدة 15 دقيقة.
4- افركي الماسك ثم اغسليه بالماء الدافئ، وكرريه مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة أكثر توهجاً ونضارة.
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