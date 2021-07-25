جربي ماسك البطاطا الحلوة لبشرة نضرة

ننشر لكم في السطور التالية، خطوات تحضير ماسك البطاطا للحصول على بشرة نضرة وخالية من الشوائب والمشاكل:





ماسك البطاطا الحلوة بالعسل وعصير الليمون





المكونات:

- حبة بطاطا حلوة نصف مسلوقة

- ملعقة عسل

- نصف ملعقة عصير ليمون





خطوات تحضير الماسك:

- اغلي البطاطا الحلوة بعد غسلها، ثم قومي بهرسها جيداً، وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل إليها، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- امزجي المكونات جيداً للحصول على خليط سميك ومتجانس.

- طبقى الماسك على وجهكِ لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه وجففيه بقطعة قماش قطنية.

- استخدمي كتلة من الثلج ودلكيها على وجهك لإغلاق المسام المفتوحة لوجهك.





ماسك البطاطا الحلوة مع الشوفان والحليب

المكونات:

- ثمرة بطاطا حلوة

- شوفان مطحون

- حليب خالٍ من السكر





طريقة تحضير الماسك:

1- قومي بتقشير البطاطا الحلوة واغسليها ثم ضعيها في وعاء مع القليل من الماء على النار لغليها.

2- اهرسي البطاطا الحلوة جيداً بعد غليها مع الماء، ثم أضيفي الشوفان المطحون و بعض الحليب الخالي من السكر، واخلطي المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس.

3- طبقي الماسك مع تدليكه على بشرتك لمدة 2 إلى 3 دقائق، حتى يتم امتصاص العناصر الغذائية في بشرتك، ثم اتركيه على البشرة لمدة 15 دقيقة.