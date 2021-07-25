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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة لاعب العام في المانيا

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بلقب لاعب العام في ألمانيا للمرة الثانية على التوالي في استطلاع نظمته مجلة كيكر الألمانية، وأعلنت نتائجه اليوم الأحد.
ولم يكن هذا انتصاراً مفاجئاً، حيث حصل ليفاندوفسكي على 356 من أصل 563 صوتاً للصحافيين الألمان، ليفوز بشكل مقنع على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتاً، فيما جاء لاعب بروسيا دورتموند إرلينغ هالاند ثالثاً برصيد 38 صوتاً.
وقال ليفاندوفسكي (32 عاماً): "أنا أدرك مدى ضخامة هذا التكريم".
وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفاً ليقود بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" في الموسم الماضي، ليتفوق بفارق هدف على الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد الذي كان مسجلاً باسم غيرد مولر في موسم 1972.
وقال ليفاندوفسكي: "هذا الرقم يملأني بالفخر الكبير وفي ضوء إصابتي هو بالتأكيد أداء رائع".

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