أستاذ تمويل يوضح سبب اختيار مصر كثالث أفضل اقتصاد عربي خلال 2021

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اختيار مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، سببه معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي يحققه الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر وصلت لمعدل نمو 5.6 %، وجاءت أزمة كورونا لتؤثر على هذا المعدل، ولكن متوقع أن نصل لهذا المعدل مرة أخرى خلال العام الحالي والقادم.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "النشرة الاقتصادية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن من بين الأسباب أن مصر لديها خطة واضحها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يؤدي لظهور الاقتصاد المصري بواقعة كاقتصاد كبير، إلى جانب الاستمرار في تحسن بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وقدرة مصر على جذب الاستثمارات الاجنبية.



وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن معظم التقارير الدولية تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عزز مكانة مصر وقدرتها على مواجهة الصدمات والأزمات ومن بينها أزمة كورونا، والتي نجح الاقتصاد المصري في اجتيازها مراعاة للبعد الاجتماعي.

