طريقة تحضير خبز الثوم بالجبن في المنزل

المقادير

- خبز الباغيت : رغيف

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مطحون)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)





طريقة التحضير

قطعي خبز الباغيت إلى شرائح متساوية الحجم متوسطة السماكة ثم صُفيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة.

اخلطي الزبدة، البقدونس، الثوم المهروس والزعتر في وعاء جيداً حتى تتجانس المكونات.

وزّعي الخليط على وجه الخبز.

وزعي الجبن المبشور على وجه الخبز ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية.