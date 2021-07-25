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مايان السيد تخطف أنظار متابعيها من لبنان

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها عدة صور جديدة لها من لبنان وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت مايان في الصور وهي مُرتدية توب باللون البينك، وبنطالاً باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً، وعلقت على الصورة قائلة :" يالله شو حبيت لبنان ". 


والجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان سيد الدرامية مسلسل " لعبة نيوتن"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن بطولة مني ذكي،محمد فراج،محمد ممدوح،سيد رجب،عائشه بن أحمد،اسامه الهادي،ياسمين موافي.

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