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تونس: المتظاهرون يشعلون النيران في مقر حزب النهضة

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:43 م
الشرطة التونسية
الشرطة التونسية
وكالات
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أشعل مئات المتظاهرين في مدينة سوسة التونسية النيران في مقر حزب النهضة، وسط شعارات تدعو إلى إسقاط النظام وحلّ البرلمان، وفقًا لصحيفة "الشروق " التونسية.

 

وقد عبر المتظاهرون شارع الحبيب بورقيبة ومنه إلى الكورنيش قبل التوجه نحو مقر فرع حركة "النهضة" بسوسة حيث عمد بعض الشباب المحتج إلى إزالة اللافتة المثبتة فوق باب المقر بينما رفع العشرات المتجمعون أمام المقر شعارات مناهضة للحركة ورئيسها راشد الغنوشي.

 

وقالت الصحيفة التونسية، إن المتظاهرين توجهوا نحو مقر ولاية سوسة كمحطة أخيرة لهذا التحرك الاحتجاجي، بينما دعت مجموعات أخرى من المتظاهرين إلى إعادة التجمهر على الساعة الخامسة مساء لاستئناف الاحتجاجات.

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