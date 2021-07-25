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وصفة سهلة لتحضير الأرز بالسبانخ

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
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المقادير
- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومُصفّى)
- ورق السبانخ : 3 اكواب 
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- مرق خضار : 1 مكعب
- ماء ساخن : نصف لتر
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة
- الشبت : 2 ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)
- عصير الليمون : نصف حبة (حامض)

طريقة التحضير
يُصبّ الزيت في قدر واسع؛ يوضع الأخير على حرارة متوسّطة، مع إضافة البصل إليه، والتقليب مراراً حتّى يذبل.

يُضاف الأزر إلى القدر، مع السبانخ. يقلّب المكوّنان مراراً، قبل أن ينثر الشبث وبودرة الثوم والملح والفلفل، مع الاستمرار في التقليب لبضع دقائق.

يُذاب مكعب المرق، في وعاءٍ محتوٍ على نصف الليتر من الماء المغلي، فيصبّ المحلول في القدر، مع الأرز والسبانخ. تقلّب المكوّنات. يُغطّى القدر، الذي يبقى على حرارة خفيفة لعشرين دقيقة ويقدم.

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