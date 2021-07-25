أهداف مباراة السعودية ضد المانيا في أولمبياد طوكيو 2020 " فيديو "

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب الألماني بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة أولمبياد طوكيو 2020.









بتلك الخسارة ودع المنتخب السعودي المنافسات من دور المجموعات بعد أن توقف رصيده عند لا شيء من النقاط فيما حصد المنتخب الألماني النقاط الثلاثة الأولى له في البطولة.







