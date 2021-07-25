دينا الشربيني تنضم لقائمة أبطال فيلم "حامل اللقب"



تعاقدت الفنانة دينا الشربيني على المشاركة في فيلم "حامل اللقب"، والفيلم من المقرر انطلاق تصويره في شهر أغسطس المقبل، ويشاركها في بطولته الفنان هشام ماجد، وتجمع بينهم قصه حب في إطار من الفانتازيا.



فيلم "حامل اللقب" من إخراج هشام فتحي، دينا الشربيني، هشام ماجد، ليلي عز العرب.







وفي سياق آخر، يعرض للفنانة دينا الشربيني حالياً بالسينمات فيلم " البعض لايذهب للمأذون مرتين" وهو بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، محمد ثروت، مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.