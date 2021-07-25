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إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد طريق "شبين القناطر - طوخ"، اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية، بسبب السرعة ما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من المركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق شبين "القناطر - طوخ"، ووجود مصابين انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة. 

وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية يستقلها شابين وهما "ع.ص.ا"، و"م.أ.أ"، بسبب السرعة للسيارة ومحاولة مفاداة قائد الدراجة للسيارة، فاصطدم بها، وجرى نقلهما للمستشفى، وجرى إسعافهما وخروجهما، وتحرر محضر بالواقعة.
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)
إصابات في حادث تصادم بطريق "شبين - طوخ" (صور)

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