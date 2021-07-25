268 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 268 حالة وفاة و27146 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 3691000 ألف حالة.

وكانت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 88800.

ولفتت العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن 4863 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز 3256000 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة (إرنا).