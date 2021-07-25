بهذه الكلمات.. محمد علي رزق يعبر عن سعادته بلقاء الموسيقار هاني شنودة







أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته الكبيرة بلقاء الموسيقار هاني شنودة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".



نشر محمد علي رزق صورة له برفقة الموسيقار هاني شنودة، وعلق عليها قائلاً:"ليله عظيمة وممتعة على ألحان الموسيقار الكبير هاني شنودة".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد علي رزق الدراميه مسلسل "ضل راجل" وهو بطولة ياسر جلال، نور اللبنانيه، محمود عبد المغني، محمد عادل، محمد علي رزق، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، ومن إخراج أحمد صلاح، وتأليف أحمد عبد الفتاح.